2020/12/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الكاظمي في طهران والعراق ينتظر زيارة وزير الطاقة الكهرباء بعيدة عن منال بغداد ومحافظات الوسط بسبب الغاز الإيراني بغداد – قصي منذر كشفت وزارة الكهرباء عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الى بغداد خلال ايام.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي امس (ننتظر زيارة اردكانيان الى بغداد لبحث ازمة تجهيز الكهرباء) في […]

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