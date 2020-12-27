2020/12/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان: موجة البرد والصقيع تهدّد حياة الأطفال النازحين بغداد – فائز جواد حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي من الاثار الصحية لموجة الصقيع والبرد التي تجتاح العراق، واكد ان (أغلب الاطفال المهجرين يعيشون في مخيمات لا تتوافر فيها متطلبات التدفئة، مما ادى الى اصابة العديد من الاطفال وكبار السن في […]

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