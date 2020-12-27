2020/12/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الطبية والثقافية تنعى حسين سرمك حسن بغداد – ندى شوكت نعت الاوسط الطبية والثقافية امس الاحد الناقد الدكتور حسين سرمك حسن الذي غيبه الموت في تركيا بعد معاناة مع مضاعفات مرض ألم به.ونعاه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق (سائلا الرحمة لروحه الطاهرة، مقدما خالص العزاء للوسط الثقافي، والتضامن والمواساة لعائلته الكريمة، وللأهل والمحبّين […]

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