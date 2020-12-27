كرستيانو يحصد جائزة أفضل لاعب في القرن 21

2020/12/27 | 20:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حصد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب فى القرن الـ21 فى حفل جوائز “جلوب سوكر”، خلال الحفل المقام على هامش مؤتمر دبى الرياضى الدولي، ويشهد حضور السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” ويتابعه مئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية، بحضور النجوم الفائزين وممثلى الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.وحقق رونالدو العديد من الإنجازات والألقاب على المستوى الفردى والجماعي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب فى العالم 5 مرات، بالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، بالإضافة للمنتخب البرتغالى الذى سجل معه 102 هدف دولي.وتقام جوائز “جلوب سوكر” على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر […]

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