2020/12/27 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على ناقل وموزع للمخدرات وبحوزتة (٣ كيلو غرامات) من مادة الكرستال في النجف.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان : مفارز وكالة الاستخبارات في النجف القت القبض على احد المتاجرين بالمخدرات والذي يقوم بنقل وتوزيع المواد المخدرة بين محافظتي بغداد و النجف.وأوضح : ان عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهُ اثناء دخوله المحافظة ومتابعتهُ بعد ان لاذ بالفرار والقبض عليه في منطقة حي المهندسين بمحافظة النجف وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلو غرامات من مادة الكرستال المخدرة داخل عجلتة./انتهى9

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