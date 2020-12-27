القانونية النيابية تطالب المفوضية بالإسراع في التعاقد مع الشركات استعداداً للانتخابات

2020/12/27 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية، فيما اشارت الى أن المفوضية ستجتمع بمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة القانونية مستمرة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول الاستعدادات الانتخابية”، لافتا …

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