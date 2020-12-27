توضيح رسمي لـ NRT حول مقطع مصور اثار ضجة في العراق

2020/12/27 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت جهات رسمية، الاحد، مقطعا مصورا تداولته منصات التواصل الاجتماعي على انه لـ "طفل يموت من البرد بين احضان شقيقه" في البصرة.

وقال مدير اعلام شرطة البصرة العميد باسم المالكي، في تصريح مقتضب لـ "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (27 كانون الاول 2020)، إنه "لا صحة لهذا المقطع المصور الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي دون محاولة التاكد من الجهات المعنية".

فيما نفت صحة البصرة هي الاخرى هذه الانباء.



وقال مسؤول الاعلام في الدائرة لـ "NRT"، إن "هذا المقطع لا صحة له ولم تردنا هكذا انباء".

وأضاف أن "دائرة صحة البصرة لم تسجل خلال اليومين الماضيين أي حالة وفاة لطفل في منطقة صناعة حمدان كما اشيع في منصات التواصل".

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، منذ يومين، على انه لطفل في البصرة يفترش الشارع وفارق الحياة من شدة البرد بين احضان شقيقه، فيما تداولت مواقع اخرى المقطع على ان الحادثة وقعت في بغداد.

ويظهر في الفيديو صوت الشخص الموثق للحدث، وهو يصف الحالة ويؤكد أن "هؤلاء الاطفال يفترشون الارض في اجواء باردة..



والسبب امهم التي اضطرتهم للخروج للعمل من اجل كسب المال دون الاشارة الى وفاة احدهم".

ولم يتسن لـ "ديجيتال ميديا ان ار تي" التاكد من المعلومات الواردة في المقطع وتاريخ نشره حتى اللحظة.

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