رئيس هيئة المنافذ لـ

2020/12/27 | 21:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حازم محمد حبيب

اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، بان «الهيئة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة اغلقت جميع المنافذ الحدودية البرية ولمدة اسبوعين في اطار مواجهة السلالة الجديدة من وباء كورونا المستجد،

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