القوات الامنية تلقي القبض على عدد من الارهابيين وتعثر على عتاد في مناطق متفرقة

2020/12/27 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

لخصت خلية الاعلام الامني، الاحد، العمليات الامنية التي نفذتها القطعات العسكرية في مختلف المحافظات، موضحة ان القوات تمكنت من القاء القبض على عدد من الارهابيين والعثور على عتاد في اكثر من محافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من قيادة عمليات الانبار ومديرية أفواج الطوارئ وأفواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة، شرعت بتفيش مناطق شمال الكيلو ١٦٠ وجزيرة الكرمة لالقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار هناك”.

واضافت ان “قيادة عمليات البصرة شرعت بتنفيذ عملية (الوعد الصادق) المرحلة الخامسة ( الصفحة الاولى ) وعلى محورين المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الامنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ضمن المحور، لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة – القرنة – الدير – الماجدية – الكرمة ).



المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية والوكالات الامنية والاستخبارية واقسام مديرية شرطة البصرة وهيئة الحشد الشعبي ضمن المحور، لمداهمة وتفتيش المناطق (الفاو – صفوان – مخفر جبل سنام – مخفر خرانج – مخفر جريشان ) لالقاء القبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة لتحقيق الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة، وتمكنت من القاء القبض على ٦ متهمين وفق المادة ٤ إرهاب و١٦ متهماً وفق مواد جنائية مختلفة، كما ضبطت ٤٠٠ اطلاقة بندقية كلاشنكوف ومخزن بندقية كلاشنكوف وجعبة صدرية”.

وبينت ان “قوة من مقر قيادة عمليات سامراء شرعت بواجب مداهمة وتفتيش منطقة السيد غريب الكسارات بهدف البحث والتفتيش وعثرت على عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي، فيما خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى لورود معلومات استخبارية تفيد بوجود وكر تابع الى عصابات داعش الارهابية في قرية وادي التبن وإثناء البحث والتفتيش تم العثور على وكرين وعجلة نوع تيوتا بيك أب ونقطة وقود، وقد تم تدمير الوكرين وبداخلهما تجهيزات وملابس ومواد غذائية، من جانبها خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بتنفيذ واجب واثناء البحث والتفتيش تم العثور على كدس عتاد كبير بداخله مواد تالفة من مخلفات داعش”.

الى ذلك خرجت قوة من قيادة عمليات بغداد لورود معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس للعتاد في منطقة شاخة/٣ الطريق الدولي السريع وبعد البحث والتفتيش تم العثور على ٤ رمانات يدوية دفاعية غير صالحة و٤ صواعق رمانة يدوية غير صالح و عجينة TNT وزن ٥٠٠ غرام غير صالحة وصاعقي قداحة واحد فولت صالح، من مخلفات داعش، في حين تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القبض القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة، والقت شرطة الديوانية القبض على متهمين اثنين بالإرهاب شمال شرقي المحافظة، و أعلنت الشرطة المجتمعية، إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة “بمقتبل العمر” في كربلاء، واعلنت وكالة الاستخبارات القاء القبض على احد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك، كما القت القبض على متهم بحوزته ٣ كغم من المواد المخدرة في النجف الاشرف”.

في غضون ذلك تمكنت قوات الحشد الشعبي ضمن قاطع صلاح الدين من رصد تسلل للعدو باتجاه احد النقاط التابعة الى لواء ٤١ حشد شعبي وقد تم التصدي لهم ولاذوا بالفرار، وبعد أن توفرت معلومات استخبارية عن وجود كدس عتاد في واسط ناحية يثرب شرعت قوات من لواء ٤١ حشد الشعبي الى المكان وعثرت على ١٢ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وصاروخ ١٠٧ ملم وقد تمت معالجة المواد المضبوطة .

هذا وخرجت مفرزة من مركز أمن سامراء بواجب مشترك مع فوج مغاوير الاول قيادة عمليات سامراء و قسم شرطة سامراء وفوج حماية الامامين و الفوج السادس طوارئ شرطة صلاح الدين لتفتيش منطقة حي الهادي و حي الامام التابعة الى قضاء سامراء، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

من جهتها القت استخبارات الجيش في الفرقة العاشرة القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب في سيطرة التحدي، وضمن سيطرة الشهداء بمحافظة بابل تم إلقاء القبض على مخالفين إثنين، وقد تم ضبط مادة الكريستال المخدرة مع انبوله تعاطي وقداحه ومسدس صوتي مع مخزني مسدس محور.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تلقي القبض على عدد من الارهابيين وتعثر على عتاد في مناطق متفرقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تلقي القبض على عدد من الارهابيين وتعثر على عتاد في مناطق متفرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).