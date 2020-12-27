وزارة الشباب تصدر توضيحاً بشأن دخول الجمهور الى الملاعب

2020/12/27 | 21:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان قرار السماح بدخول الجمهور الى الملاعب منوط بخلية الأزمة حصراً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “بعض الوكالات والمواقع الإخبارية الإلكترونية نشرت خبراً لا يمت للحقيقة بـ(صلة)، مفاده أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سمح لجمهور رياضي محدود دخول ملعب النجف الذي يحتضن مباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمن الدوري الكرة الممتاز “.

واضافت “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الشباب والرياضة دائماً على حرصها الإلتزام بمقررات خلية الأزمة، وإتباع الإجراءات الوقائية وتطبيقها، فإنها تشير إلى أن السماح بدخول الجمهور من عدمه هو أمر منوط بخلية الأزمة أولاً كونها الجهة المسؤولة حصراً عن هذا الموضوع، ولا شأن للوزارة أو الوزير بذلك، و نشير هنا إلى أن السيد وزير الشباب والرياضة الذي حضر لمشاهدة المباراة على هامش زيارته لمحافظة النجف الأشرف، وجه بضرورة الإلتزام بمقررات خلية الأزمة وعدم السماح للجمهور بالدخول للمباراة، ويجب أن يأخذ مشرف المباراة وقوات امن الملاعب تحديداً دورهما كونهما الجهتان المسؤولتان عن ذلك داخل ملعب المباراة”.

وبينت “اننا في الوقت الذي نورد فيه هذه الحقيقة المُسلم بها، فإننا في نفس الوقت نهيب بوسائل الاعلام الرصينة عدم الإنسياق خلف كل ما ينشر ولا يمت إلى الحقيقة بصلة واتباع أقصى درجات المهنية، لا سيما في الجوانب الأمنية والصحية، كونها تلامس حياة المواطنين وسلامتهم”.



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