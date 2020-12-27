ميمي يواصل صيامه عن التهديف

2020/12/27 | 21:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يتمكن مهند علي من العودة الى تسجيل الاهداف بمباراة فريقه السيلية التي خسرها امام العربي بهدف دون رد في الجولة 11 للدوري القطري الممتاز, ففي ثالث مباراة على التوالي لم يتمكن مهند علي من هز الشباك كما عجز الفريق عن تحقيق الفوزخلالها.

الشوط الاول تعرض خلاله السيلية لضغط مبكر وقد انتظر مهند علي لغاية منتصف الشوط عندما سدد 3 مرات على مرمى العربي لكن دون تهديد حقيقي لمرمى العربي تبع ذلك انخفاض في اداء الفريقين قبل ان يتلقى السيلية هدفا غير متوقع في الدقيقة 43 .

اما الشوط الثاني استمر انخفاض اداء الفريقين ولم يتمكن المهاجم العراقي من تهديد مرمى العربي, كما زادت مصاعب السيلية عندما تلقى احد لاعبيه بطاقة حمراء في الدقيقة 81 وفي اخر دقائق المباراة حاول مهند علي التسجيل بتسديدة بعيدة المدى لم يجد الحارس صعوبة امامها لتنتهي المباراة بخسارة السيلية.

هذه النتيجة ابقت السيلية في المركز السابع برصيد 12 نقطة في 11 مباراة خاضها في الدوري.

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