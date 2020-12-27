إجراءات مشددة في أربيل وإلغاء إحتفالات رأس السنة

2020/12/27 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل بإقليم كردستان، اليوم الأحد، حزمة قرارات جديدة تخص وباء فيروس كورونا.

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