اربيل تمنع الاحتفالات برأس السنة

2020/12/27 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت غرفة عمليات مواجهة فايروس كورونا في محافظة اربيل ، الأحد، حزمة جديدة من القرارات التي تخص مواجهة جائحة فايروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن غرفة العمليات اطلع PUKmedia على نسخة منه: يمنع تنظيم الاحتفالات في رأس السنة الجديدة، محذرة من ان اي مكان او فندق او كافيتيريا او مطعم او ناد ليلي او ناد رياضي والمراكز الاجتماعية والمولات واي اماكن اخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لاقامة الاحتفال برأس السنة فانها ستواجه الاجراءات القانونية وفقا للبيان رقم 57 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

ودعا البيان، جميع المواطنين في حدود محافظة اربيل الى الالتزام بالتعليمات الصحية باقصى درجات الاحساس بالمسؤولية في ظل هذه الاوضاع من اجل سلامتهم واعزائهم وان يلتزموا بإجراءات الوقاية من الفيروس وخصوصا لبس الكمامات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، محذرا المخالفين بمواجهة الإجراءات القانونية.

وطالب البيان جميع الأماكن المفتوحة (المولات والماركات والاماكن التجارية والاسواق والمطاعم) بتطبيق جميع الشروط الصحية والإجراءات الوقائية كـ(لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم خلق الازدحامات ووضع علامات لطوابير المواطنين على الارض وخصوصا عند المحاسب (الكاشير) في المولات والماركات واستقبالات الفنادق والموتيلات)، محذرا اي مكان لايلتزم بهذه التعليمات من لبس الكمامات فان لجنان القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوات الامنية مكلفة باغلاق ذلك المكان فورا.

ودعا البيان جميع السواق (الاجرة والخصوصي والباص والميني باص) الى الالتزام بالتعليمات الصحية هم والركاب وذلك بلبس الكمامات، محذرا المخالفين، فإن شرطة المرور تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالغرامة وحجز المركبة.

واشار الى ان الاماكن الاتية تبقى مغلقة (قاعات الاعراس، جميع انواع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات)، كما منع البيان اقامة مراسم العزاء في (القاعات والمنازل وفي الخيم) ومراسيم زيارة القبور، كما الزم البيان جميع موظفي الدوائر بلبس الكمامات أثناء الدوام وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم ولا يجوز لأي مواطن ومراجع الدخول الى الدوائر لتمشية معاملاتهم من دون لبس الكمامة، محذرا من معاقبة مسؤول الدائرة وفقا للإجراءات القانونية.

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