كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة لاعب القرن

2020/12/27 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب القرن (الفترة من 2001 - 2020) المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتفوق نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق، على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرازيلي رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وأقيم حفل النسخة 12 من جوائز جلوب سوكر، التي تستضيفها دبي سنويًا؛ في فندق أرماني بدبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة".

وتوج النجم البرتغالي، خلال الـ20 عاما المنقضية من القرن، بالعديد من البطولات، بداية من السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة.

ومع مانشستر يونايتد فاز بالبريميرليج (3) مرات وكأس الرابطة (مرتان).

كما نال كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الشياطين الحمر (مرة واحدة).

ومع ريال مدريد، توج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي (مرتان).

كما فاز بدوري أبطال أوروبا (4) وكأس العالم للأندية (3).

وفي يوفنتوس أحرز رونالدو لقب الدوري الإيطالي (مرتان) والسوبر الإيطالي (مرة واحدة).

كما امتدت نجاحاته مع المنتخب البرتغالي، الذي أسهم في فوزه بلقب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية (2018- 2019).

أما عن إنجازاته الفردية، فتوج بالكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم من الفيفا (5) مرات، وأفضل لاعب في أوروبا (3).

وفاز رونالدو بالحذاء الذهبي 4 مرات، وبجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام (2009).

وتوج كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2016، وأفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر (6) مرات.

وتوج رونالدو بهداف دوري أبطال أوروبا (7) مرات، وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 134 هدفا، وتوج بهداف الدوري الإسباني (3)، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الليجا (311 هدفا).

كما توج رونالدو بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرة واحدة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية (7 أهداف)، والهداف التاريخي لليورو برصيد (9 أهداف).

وهو أيضا الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 أهداف، والهداف التاريخي لريال مدريد برصيد (450 هدفا).

PUKmedia وكالات

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