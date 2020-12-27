2020/12/27 | 21:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنـت المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن منح (244) إجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر تشرين الثاني الماضـي.وذكر بيان للوزارة، أن “المديرية تواصل تقديم كافة التسهيلات الخاصة بمنح موافقات تأسيس مشاريع جديدة ولكافة المحافظات توزعت على مختلف الصناعات ( الغذائيـة ، الكيمياويـة ، الإنشائيـة ، الهندسيـة والنسيجيـة )”، موضحاً بأن “الصناعات الغذائية تصدرت المرتبة الاولى من حيث عدد الاجازات الممنوحة والبالغة ( ١٠٧ ) إجازة تليها بالمرتبة الثانية الصناعات الكيمياوية بعدد ( ٥٩ ) إجازة والصناعات الإنشائية بعدد ( ٣١ ) إجازة ، والصناعات الهندسية بعدد ( ٢٤ ) إجـازة”.وأشـار الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تعلن منح 244 إجازة تأسيس لمشاريع جديدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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