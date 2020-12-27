امرأة تعاقب بالسجن بسبب كذبها على اصدقائها وادعائها الاصابة بالسرطان

2020/12/27 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تواجه سيدة بريطانية عقوبة السجن لعدة أشهر بسبب خداع أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وادعاء الإصابة بمرض السرطان لكسب تعاطفهم وجمع تبرعات لاستخدامها في الإنفاق على الزواج وقضاء شهر العسل في تركيا.

ذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” التي أوضحت البريطانية التي تدعى توني ستاندين، 29 عاما، استطاعت جمع 11 ألف دولار من التبرعات بعدما اختلقت قصة مزيفة عن إصابتها بالسرطان، ونجحت في كسب تعاطف الناس.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ستاندين، نشرت صورا تظهرها بعدما حلقت شعر رأسها وعليه مناظر مزيفة زعمت أنها خلايا سرطانية انتشر في أنحاء جسدها.

لكن عندما اكتشف أصدقاؤها أن محتالة تواصلوا معها وسجلوا اعترافها بأنها كانت تكذب عليهم وقاموا بإخبار الشرطة لتواجه تلك السيدة عقوبة السجن بسبب الاحتيال واستثارة مشاعر الناس زيفا من أجل جمع المال.



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