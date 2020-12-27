العمليات المشتركة توجز نتائج عملياتها في عموم المحافظات

2020/12/27 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن القبض على عدد من الارهابيين والعثور على اسلحة واعتدة وعبوات ناسفة في عدد من المحافظات.وقالت القيادة في ايجاز لعملياتها الامنية بحسب بيان لخلية الاعلام الامني ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"ان قوة من قيادة عمليات الانبار ومديرية أفواج الطوارئ وأفواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة قامت بتفيش مناطق شمال الكيلو ١٦٠ وجزيرة الكرمة لالقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار هناك ، اما قيادة عمليات البصرة شرعت بتنفيذ عملية ( الوعد الصادق ) المرحلة الخامسة ( الصفحة الاولى ) وعلى محورين المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثين ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الامنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ضمن المحور، لمداهمة وتفتيش مناطق(المدينة – القرنة – الدير – الماجدية – الكرمة ).المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية والوكالات الامنية والاستخبارية واقسام مديرية شرطة البصرة وهيئة الحشد الشعبي ضمن المحور، لمداهمة وتفتيش المناطق (الفاو – صفوان – مخفر جبل سنام – مخفر خرانج – مخفر جريشان ) لالقاء القبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة لتحقيق الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة، وتمكنت من القاء القبض على ٦ متهمين وفق المادة ٤ إرهاب و١٦ متهماً وفق مواد جنائية مختلفة، كما ضبطت ٤٠٠ اطلاقة بندقية كلاشنكوف ومخزن بندقية كلاشنكوف وجعبة صدرية.واضاف البيان : شرعت قوة من مقر قيادة عمليات سامراء بواجب مداهمة وتفتيش منطقة السيد غريب الكسارات بهدف البحث والتفتيش وعثرت على عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي، فيما خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى لورود معلومات استخبارية تفيد بوجود وكر تابع الى عصابات داعش الارهابية في قرية وادي التبن وإثناء البحث والتفتيش تم العثور على وكرين وعجلة نوع تيوتا بيك أب ونقطة وقود، وقد تم تدمير الوكرين وبداخلهما تجهيزات وملابس ومواد غذائية، من جانبها خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بتنفيذ واجب واثناء البحث والتفتيش تم العثور على كدس عتاد كبير بداخله مواد تالفة من مخلفات داعش .وتابع: ان قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية لورود معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس للعتاد في منطقة شاخة/٣ الطريق الدولي السريع وبعد البحث والتفتيش تم العثور على ٤ رمانات يدوية دفاعية غير صالحة و٤ صواعق رمانة يدوية و عجينة TNT وزن ٥٠٠ غرام غير صالحة وصاعقي قداحة واحد فولت صالح، من مخلفات داعش ، في حين تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القبض القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة، والقت شرطة الديوانية القبض على متهمين اثنين بالإرهاب شمال شرقي المحافظة.و أعلنت الشرطة المجتمعية، إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة "بمقتبل العمر" في كربلاء، كما اعلنت وكالة الاستخبارات القاء القبض على احد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك.في غضون ذلك تمكنت قوات الحشد الشعبي ضمن قاطع صلاح الدين من رصد تسلل للعدو باتجاه احد النقاط التابعة الى لواء ٤١ حشد شعبي وقد تم التصدي لهم ولاذوا بالفرار، وبعد أن توفرت معلومات استخبارية عن وجود كدس عتاد في واسط ناحية يثرب شرعت قوات من لواء ٤١ حشد الشعبي الى المكان وعثرت على ١٢ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وصاروخ ١٠٧ ملم وقد تمت معالجة المواد المضبوطة .كما خرجت مفرزة من مركز أمن سامراء بواجب مشترك مع فوج مغاوير الاول قيادة عمليات سامراء و قسم شرطة سامراء وفوج حماية الامامين و الفوج السادس طوارئ شرطة صلاح الدين لتفتيش منطقة حي الهادي و حي الامام التابعة الى قضاء سامراء.من جهتها القت استخبارات الجيش في الفرقة العاشرة القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب في سيطرة التحدي، وضمن سيطرة الشهداء بمحافظة بابل تم إلقاء القبض على مخالفين إثنين، وقد تم ضبط مادة الكريستال المخدرة مع انبوله تعاطي وقداحه ومسدس صوتي مع مخزني مسدس محور./انتهى9

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