العتبة الحسينية تنفذ مستشفى في الانبار على مساحة 3 دونم

2020/12/27 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية

التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن

مواصلة الاعمال بمشروع مستشفى الشفاء

في مدينة الرمادي الذي تنفذه العتبة

الحسينية لدعم جهود وزارة الصحة

لمواجهة جائحة (كورونا) في مح

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