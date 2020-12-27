كربلاء :سارق سيارة في قبضة مكافحة الاجرام بعد نصف ساعة من سرقتها

2020/12/27 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في كربلاء المقدسة

القبض على سارق عجلة بعد نصف ساعة من

سرقتها في وسط المحافظة

وصرح مصدر امني لوكالة نون الخبرية ان

اجرام كربلاء ضبطت سيارة مسروقة بعد نصف

ساعة من سرقتها والقت القب

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