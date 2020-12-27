الثلاثاء المقبل..وزير الطاقة الإيراني يزور العراق

2020/12/27 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وزير الطاقة الايراني زيارة

العراق خلال الأسبوع الجاري لبحث تصدير

ا يعتزم وزير الطاقة الايراني زيارة

العراق خلال الأسبوع الجاري لبحث تصدير

الغاز والمستحقات المترتبة.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية

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