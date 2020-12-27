فاوتشي يحذر: أسوأ ما في كورونا ربما لم يحدث بعد

2020/12/27 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأحد، الأميركيين من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

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