كريستيانو رونالدو وريال مدريد وغوارديولا يحصدون جوائز القرن

2020/12/27 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

فاز البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة لاعب القرن، كمل توج ريال مدريد بنادي القرن، ونال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بلقب مدرب القرن خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، السبت في دبي.

ويأتي فوز رونالدو، بعد خسارته جائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في وقت سابق هذا الشهر.

في المقابل، فاز ليفاندوفسكي بجائزة لاعب العام في 2020، بعد أداءه "الخرافي" مع الفريق هذا العام، ليكرر الجائزة التي حصل عليها من قبل "الفيفا".

في المقابل، توج الأهلي المصري بلقب النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، فيما حصد بايرن ميونيخ جائزة أفضل ناد لعام 2020، وفاز ريال مدريد الإسباني، بلقب أفضل نادي في القرن الحالي.

وفاز الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب مدرب القرن الحالي، تقديرا لإنجازاته المحلية والأوروبية والعالمية مع برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ والسيتي.

فيما حصل الألماني هانز فليك، مدرب بايرن، على جائزة مدرب العام في 2020، لقيادته الفريق البافاري للفوز بالخماسية، متفوقا على مواطنه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وحصد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، جائزة اللاعب صاحب أفضل مسيرة، تقديرا لما حققه خلال مسيرته الحافلة، سواء مع البارسا أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو منتخب إسبانيا، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها مواطنه إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد وبورتو البرتغالي السابق.

كما توج البرتغالي خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين، وتسلم الجائزة مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع مينديز، ويتولى الأخير إدارة أعماله.

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