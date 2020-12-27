القوات الامنية تلقي القبض على عدد من الارهابيين وتعثر على عتاد في مناطق متفرقة

2020/12/27 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]لخصت خلية الاعلام الامني، الاحد، العمليات الامنية التي نفذتها القطعات العسكرية في مختلف المحافظات، موضحة ان القوات تمكنت من القاء القبض على عدد من الارهابيين والعثور على عتاد في اكثر من محافظة.

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