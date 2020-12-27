2020/12/27 | 21:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، الموجز اليومي للقوات الامنية في مختلف عدة محافظات.وذكرت القيادة في بيان، ان”قوة من قيادة عمليات الانبار ومديرية أفواج الطوارئ وأفواج الحشد العشائري الانبار معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة، شرعت بتفيش مناطق شمال الكيلو ١٦٠ وجزيرة الكرمة لالقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار هناك ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً، اما قيادة عمليات البصرة شرعت بتنفيذ عملية ( الوعد الصادق ) المرحلة الخامسة ( الصفحة الاولى ) وعلى محورين المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الامنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مطلوبين وعمليات تفتيش..



موجز القوات الامنية في عدة محافظات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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