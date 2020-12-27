كبير الخبراء: أسوأ ما في كورونا لم يحدث بعد

2020/12/27 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، الأميركيين من أن أسوأ ما في وباء {كوفيد-19} {كورونا} ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

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