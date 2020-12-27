القانونية النيابية: المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات

2020/12/27 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، المفوضية العليا للانتخابات للإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي: إن "اللجنة القانونية مستمرة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول الاستعدادات الانتخابية"، لافتا إلى أن "المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران للعام المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة تباحثت مع المفوضية حول موضوع البطاقة البايومترية وطباعتها، حيث إن المفوضية وعدت اللجنة أن تطلقها بعد التحديث خلال أسبوع أو أكثر"، مبينا أن "اللجنة داعمة للمفوضية وتم التطرق لدعمها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع: أن هناك اجتماع مقبل سيكون لمفوضية الانتخابات مع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل".

وأكد أن لجنته طالبت المفوضية العليا للانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية.

PUKmedia وكالات

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