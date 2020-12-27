الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا: لقاحنا حقق معادلة ناجحة

2020/12/27 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا الأحد إن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة أكسفورد تمكن من تحقيق "معادلة ناجحة" في ما يتعلق بالفاعلية لمكافحة كوروناوقال باسكال سوريوت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" إن لقاح "اكسفورد-استرازينيكا" الذي تقيّمه حاليا هيئة ناظمة بريطانية مستقلة للمنتجات الطبية، يؤمن "حماية بنسبة 100 بالمئة" ضد الحالات الحادة من كوفيد-19 التي تتطلب دخول المستشفىوأعرب عن اعتقاده أن التجارب ستظهر أن مؤسسته توصلت إلى لقاح تساوي فعاليته لقاح "فايزر-بايونتيك" بنسبة 95% و"موديرنا" بنسبة 94,5 %وقال "نعتقد أننا استدللنا إلى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين"، مشيراً الى أن هذه البيانات ستنشر في وقت ماوأعلنت الحكومة البريطانية في 23 ديسمبر (كانون الأول) أن مطوري لقاح "اكسفورد-استرازينيكا" قدموا بياناتهم إلى الهيئة الناظمة لمنتجات الأدوية والرعاية الصحيةومن المتوقع أن تعطي الهيئة موافقتها الاثنين لتوزيع اللقاح، وفق صحيفة "صنداي تلغراف"وكان لقاح "فايزر-بايونتيك" الأول الذي يتم ترخيصه لاستخدامه من قبل الهيئات البريطانية في المملكة المتحدة، وقد تم إعطاؤه إلى 600 ألف من الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد منذ الشهر الماضيوكانت التجارب الأولية قد أظهرت نتائج متباينة في ما يتعلق بلقاح استرازينيكا.



ففي البداية كان المعدل الوسطي للفاعلية 70 %، قبل أن يقفز إلى 90 % بحسب الجرعةخلف هذا المعدل الوسطي الناتج من تجارب واسعة النطاق أجريت في المملكة المتحدة والبرازيل، كان هناك فاعلية بنسبة 62% لمن تناولوا جرعتين من اللقاحوبالنسبة إلى المتطوعين الذين أخذوا نصف جرعة في البداية ثم أخرى كاملة بعد شهر، كانت الفاعلية بنسبة 90%وقال سوريوت إنه فوجئ بالنتائج الأولية، مضيفاً "كنا نفضل نتائج أبسط"وقوبل غياب الوضوح والشفافية بشأن التباين في النتائج بانتقادات واسعة.



وقال سوريوت إنه لم يكن يتوقع الرفض الذي أعقب ذلكوأضاف "افترضنا أن الناس سيصابون بخيبة أمل بعض الشيء، وهذا أمر مؤكد"، متابعاً "لكننا لم نتوقع تلك العاصفة"وتم تعليق آمال كبيرة على لقاح استرازينيكا، الذي يستند إلى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، وذلك بسبب تكلفته المنخفضةويتمتع لقاح استرازينيكا أيضاً بأفضلية لوجستية، اذ يمكن تخزينه ونقله في ظروف تبريد عادية تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لمدة ستة أشهر على الأقل، وهذا لا يقارن بلقاح "فايزر-بايونتيك" الذي يحتاج لأن يخزن على سبعين درجة تحت الصفرومن المتوقع أن يحظى لقاح استرازينيكا بكل المواصفات المطلوبة للمصادقة عليه من قبل الهيئات البريطانيةوقد طلبت الحكومة البريطانية 100 مليون جرعة، ومن المقرر توفير 40 مليون جرعة بنهاية مارس (آذار)ويأمل المسؤولون في المملكة المتحدة أن يتمكن اللقاح من وضح حد لتفشي الفيروس في بريطانيا التي تعد من الدول الأكثر تضرراً مع تسجيلها نحو 70 ألف وفاةوازدادت الإصابات على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وخصوصاً في جنوب شرق بريطانيا، ويعتقد أن وراءها طفرة جديدة للفيروس أكثر عدوى وتم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدةووفقاً لدراسة بريطانية، فإن الفيروس المتحور الجديد معد بنسبة 50 إلى 74 بالمئة أكثروفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، تم وضع الملايين في جميع أنحاء بريطانيا تحت قيود إغلاق أكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ في 26 ديسمبر (كانون الأول)كما فرضت عشرات الدول قيوداً على السفر الى المملكة المتحدة لوقف انتشار الطفرة الجديدةوأقر وزير المال ريتشي سوناك في مقالة في صحيفة "مايل أون صنداي" بأن هذا العام كان "عاماً صعباً للجميع في هذا البلد"ومع ذلك أضاف أن "التوزيع المبكر للقاحات والعمل الرائع لعلمائنا وخدمة الصحة الوطنية تعني أنه يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق"وقالت الشركة المصنعة للأدوية في المملكة المتحدة إن نحو 200 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا سيتم تصنيعها قبل نهاية العام، وأكثر من 700 مليون على مستوى العالم بحلول نهاية مارس (آذار) من العام المقبل

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