الكهرباء تقترح 3 حلول لأزمة تجهيز الطاقة وتتوقع 5 ساعات انقطاع مقابل ساعة تجهيز

2020/12/27 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اقترح الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، الأحد، 27 كانون الأول، 2020، 3 حلول لأزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي، فيما أكد أن وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد خلال الايام المقبلة.

وقال العبادي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لم نصرح مطلقاً بأن تجهيز الكهرباء سيكون شبه معدوم في بغداد والمناطق الجنوبية، ولكن قلنا ان هنالك تقليل بنسبة الغاز الإيراني المجهز للعراق".

واضاف أن "هناك اخفاق في ملف الكهرباء والموضوع يحتاج إلى تخصيصات مالية"، مبينا أن "التراجع في تجهيز الكهرباء سببه تقليل نسبة الغاز الإيراني من 50 مليون متر مكعب من الغاز إلى 5 ملايين وعدم وجود خطة وقودية".

وبين العبادي أن "الطاقة التصميمية لوزارة الكهرباء تصل الى 34 الف ميكاواط يومياً، لكن عدم استغلالها جاء نتيجة عدم وجود خطة وقودية"، لافتا إلى أن "الوزارة تنتج 11 الف ميكاواط من الكهرباء عبر محطات داخلية دون الاستعانة بالغاز الإيراني".

واوضح أن "استثمار الغاز في الخارج هو أمر مناط بوزارة النفط وليس بوزارة الكهرباء، كما أن الأولى سبق لها وتعهدت بتلبية حاجة وزارة الكهرباء من الوقود، لأننا نحتاج الى 23 الف متر مكعب من الكازويل يومياً".

واشار إلى أن "وزارة النفط غير قادرة على تلبية حجاتنا من الوقود لذلك نضطر للاستيراد".

ولفت الناطق باسم وزارة الكهرباء إلى أن "وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث موضوع تراجع الطاقة في بالعراق"، مشيرا إلى "العراق لديه ديون واجبة الدفع لإيران تبلغ 2.6 مليار دولار".

وأكد أن "وزارة الكهرباء مضطرة في الوقت الحالي لتغيير برمجة تجهيز الطاقة 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تشغيل"، مبينا أن "الوزارة تطمئن المواطنين بان الازمة مؤقتة وعليهم الترشيد حالياً لعبور الازمة".

وبين موسى متحدثا عن حلول مقترحة أن "وزارة المالية بيدها الحل لصرف مستحقات الجانب الإيراني من توريد الغاز لإيران او تلبية وزارة النفط لحاجتنا الكاملة من الوقود وهذا غير ممكن".

ودعا الناطق باسم وزارة الكهرباء لـ"تشكيل وفد عراقي لبحث ملف الوقود مع إيران" في حل ثالث مطروح من قبله.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الكهرباء تصريحاً منسوباً للمتحدث باسمها تحدث عن انقطاع متوقع شبه تام.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة صورة شطب عليها (X) نقلت عن المتحدث قوله إن تجهيز الكهرباء سينعدم في بغداد والفرات الاوسط بسبب مشكلة توقف تجهيز الغاز من ايران للمحطات العراقية.

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