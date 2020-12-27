مفوضية الانتخابات العراقية تجتمع بمجلس الوزراء الاثنين المقبل

2020/12/27 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة القانونية النيابية في العراق، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات بالإسراع بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستكمال إجراءاتها الانتخابية، فيما ر...

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