العصائب تنتقد الكتائب: تصريح العسكري غير مناسب!

2020/12/27 | 21:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي، لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، الأحد، تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، والتي هدد فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الربيعي، خلال مشاركته في برنامج، المحايد، الذي يقدمه الزميل، سعدون محسن، وتابعه "ناس" (27 كانون الأول 2020): إن "أبو علي العسكري لا يعرفه أحد منّا، وهو تأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، وردود الفعل التي حصلت"، مشيراً إلى أن "العصائب ترى أن تغريدة العسكري تزيد الأوضاع توتراً، ..



وأنا اعترضت على (الأخوة) في الكروب الخاص مع كتائب حزب الله على تلك التغريدة".

وأضاف الربيعي، إنه "لا يوجد بيان رسمي يشير إلى تورط العصائب في قصف السفارة الأمريكية، بل نشجب ونستنكر استهداف البعثات الدبلوماسية والاعتداء عليها الاعتداء على سيادة العراق".

وتابع، "نحن حماة الدولة، ولم يصدر منّا تهديد ووعيد ضد الحكومة..



الشخص الذي تم اعتقاله بموجب تهمة جنائية، ثم اكتشفت لاحقاً أنه منتسب في الحشد الشعبي، وكان من المفترض إحالته إلى أمن الحشد، وهذا الإجراء القانوني الصحيح وهذا المنتسب تعرض إلى حالة تعذيب شديد، لاجباره على أن يقول أن قائد صواريخ العصائب لقصف الخضراء..



أما نحن فلو قصفنا المنطقة الخضراء لقلنا ذلك بشكل علني".

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