2020/12/27 | 21:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، موقفها الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفيروس كورونا، إضافة إلى اعداد حالات الشفاء والوفيات.

وذكرت الدائرة في بيان، أن عدد الاصابات المسجلة 125، وزعت في أبو غريب 11 اصابة، الإسكان 3، الاعلام 8، البياع 4، التاجي 5، الحارثية 3، الحرية 4، الدورة 22، السيدية 3، الشالجية 2، الشرطة الخامسة 1.

وأضاف البيان، أن الشعلة سجلت 13 حالة، الطارمية 2، العامرية 5، العطيفية 2، الغزالية 7، القادسية 1، الكاظمية 4، اللطيفية 1، المحمودية 3، المنصور 2، اليرموك 1، حي الجامعة 2، حي الجهاد 4.

وبحسب البيان، سجل حي الخضراء 3 اصابات، حي العامل 3، حي العدل 1، سكنة جانب الرصافة 1، محافظة ديالى 2، محافظة كركوك 1، محافظة الموصل 1.

وبلغت نسبة حالات الشفاء المسجلة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد 307 حالة، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتساح كبير للشفاء بموقف كورونا في الكرخ خلال الـ 24 ساعة الاخيرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتساح كبير للشفاء بموقف كورونا في الكرخ خلال الـ 24 ساعة الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).