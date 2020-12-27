أف ب: اجتماع وزاري لدول الخليج في البحرين لبحث حل أزمة قطر

2020/12/27 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد وزراء خارجية دول الخليج، اجتماعا عبر الإنترنت تستضيفه البحرين، قبل انعقاد القمة الخليجية السنوية، لبحث الخطوات الرامية لإنهاء الأزمة القطرية.

وأكدت وكالة الانباء الفرنسية إن وزراء دول الخليج العربي سيناقشون الخطوات الرامية لإنهاء الخلاف الدبلوماسي مع الدوحة والذي أضعف الاستقرار الإقليمي وأحبط مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران.

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