2020/12/27 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعفي رئيس جهاز الاشراف العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب الجامعة الاميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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