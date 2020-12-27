الدوري الانكليزي الممتاز: ليفربول يفقد نقطتين أمام وست بروميتش ويحافظ على الصدارة

2020/12/27 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سقط حامل اللقب ليفربول، في فخ التعادل مع ضيفه وست بروميتش ألبيون 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول في الدقيقة 12، فيما أحرز سيمي أجايي هدف وست بروميتش في الدقيقة 82.ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الفريق الضيف إلى 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير./انتهى9

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