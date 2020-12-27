عمليات البصرة : اعتقال 21 مطلوبا بينهم متورطون بجرائم ارهابية ومصادرة اسلحة ضمن عملية / الوعد الصادق /

2020/12/27 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن اعتقال 21 مطلوبا ضمن الصفحة الأولى من المرحلة الخامسة لعمليات /الوعد الصادق/ التي انطلقت اليوم الاحد في مناطق البصرة .وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام في تصريح صحفي " ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على (21 )مطلوباً بجرائم مختلفة بينهم (6) متورطين بجرائم إرهابية ومصادرة أسلحة مختلفة.واضاف " مازالت العمليات مستمرة حسب مامرسوم لها للبحث عن مطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة ./انتهى

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