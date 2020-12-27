حسن نصر الله :السعودية تحرّض على اغتيالي

2020/12/27 | 21:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني

حسن نصر الله، الاحد، الى التعامل مع

الفترة المتبقية من ولاية الرئيس

الاميركي دونالد ترامب بـ"حذر وانتباه"،

مؤكداً أن السعودية تحرّض على اغتياله

منذ وقت طويل.

وقال ن

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