طهران: الحكومة العراقية رفعت الحظر عن حركة المسافرين

2020/12/27 | 21:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، استئناف حركة المسافرين بين العراق وإيران بعد حظر محدود.

وقال نائب وزير النقل والطرق الإيراني شهرام آدم نجاد، إنّ "العراق سمح بدخول المسافرين من جديد ومن دون أي قيود ابتداءً من اليوم".

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وأضاف المسؤول الإيراني في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أنّ "مجلس الوزراء العراقي قد أعلن قبل فترة حظر دخول المسافرين إلى هذا البلد لمدة أسبوعين اعتبارًا من 24 كانون الأول/ ديسمبر"، مبينًا أنّ "قرار الحكومة العراقية اتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور".

وأشار نجاد، إلى أنّ "الحظر لم يتضمن إغلاق الحدود حيث بقيت الحركة التجارية، ولكن تم حظر عبور المسافرين"، مؤكدًا أنّ "السلطات العراقية سمحت أمس السبت باستئناف عبور المسافرين وتم استئناف عبور المسافرين من منفذي برويز خان في كرمانشاه وباشماق في محافظة كردستان، وبات الطريق مفتوحًا الآن أمام عبور المسافرين بين إيران والعراق".

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