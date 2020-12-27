2020/12/27 | 21:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله: السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: السعودية تحرض على اغتيالي منذ وقت طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).