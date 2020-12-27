مسؤول ايراني: إرتفاع عدد المتهمين باغتيال سليماني والمهندس الى 48 شخصاً

2020/12/27 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المتحدث باسم اللجنة الشعبية في ايران لإحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني، اليوم الأحد، ان عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس أرتفع إلى 48 شخصاً.

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