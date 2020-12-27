كهرباء الجنوب الغربي تنوه لانقطاعات يومية لمدة 10 ساعات

2020/12/27 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نوهت مديرية كهرباء الجنوب الغربي، اليوم الاحد، لانقطاعات يومية لمدة 10 ساعات بعدد من المناطق اعتباراً من الغد.وجاء في بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” تنويه: أعلمنا فرع شبكات الجنوب الغربي بأنه سيقوم واعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق ٢٨ /١٢ /٢٠٢٠ بأطفاء يومي لخطي (الناصرية الحرارية – الناصرية الصناعية)وخط (الناصرية الصناعية …

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