وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة رأب “الصدع الخليجي”

2020/12/27 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع افتراضي لهم اليوم الأحد، ضرورة رأب الصدع بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأجرى وزراء خارجة دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر الاتصال المرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم …

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