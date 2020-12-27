العصائب تنتقد الكتائب: تصريح العسكري غير مناسب

2020/12/27 | 22:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي، لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، الأحد، تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، والتي هدد فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال الربيعي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، إن “أبو علي العسكري لا يعرفه أحد منّا، وهو تأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، وردود الفعل التي حصلت”، مشيراً إلى أن “العصائب ترى أن تغريدة العسكري تزيد الأوضاع توتراً، ..وأنا اعترضت على (الأخوة) في الكروب الخاص مع كتائب حزب الله على تلك التغريدة”.وأضاف الربيعي، إنه “لا يوجد بيان رسمي يشير إلى تورط العصائب في قصف السفارة الأمريكية، بل نشجب ونستنكر استهداف البعثات […]

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