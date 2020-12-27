القبض على متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات الناسفة في ميسان

2020/12/27 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على متهم يتاجر بالمواد المخدرة ومتورط بتصنيع العبوات الناسفة ، في احدى مناطق المحافظة".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان القوات الأمنية في شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات الناسفة.واضافت المديرية ان هذه العملية جاءت بعد متابعة مستمرة وجهود مكثفة، مشيرة الى ضبط بحوزته سلاح نوع "كلاشنكوف" ومواد تدخل في صناعة العبوات ومواد أخرى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه اصوليا"./انتهى

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