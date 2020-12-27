أربيل تحسم مصير الاحتفال برأس السنة.. وتصدر قرارات جديدة

2020/12/27 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت غرفة عمليات محافظة ‌أربيل، الاحد، منع الاحتفال برأس السنة الجديدة، محذرة المخالفين بمواجهة الإجراءات القانونية، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية بأقصى درجات المسؤولية.

وقالت غرفة العمليات في بيان اليوم، (27 كانون الاول 2020)، أنها "عقدت اجتماعا بإشراف محافظ أربيل بالوكالة، هيمن قادر وبحضور رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد وجميع أعضاء غرفة العمليات لمواجهة فيروس كورونا، في ديوان المحافظة وأصدروا عددا من القرارات".

وأضاف البيان، انه "تقرر خلال الاجتماع منع الاحتفال برأس السنة الجديدة"، مشيرا إلى أن "أي مكان أو فندق أو كافيتيريا أو مطعم أو ناد ليلي أو ناد رياضي والمراكز الاجتماعية والمولات وأي أماكن أخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لإقامة الاحتفال برأس السنة ستواجه بالاجراءات القانونية وفقا للبيان رقم 57 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان".

وطالبت غرفة العمليات "المواطنين في حدود أربيل الالتزام بالتعليمات الصحية بأقصى درجات المسؤولية في ظل هذه الأوضاع من أجل سلامتهم وأعزائهم، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، وخصوصا لبس الكمامات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، محذرة المخالفين بمواجهة الإجراءات القانونية".

كما أمرت "المولات والماركات والأماكن التجارية والأسواق والمطاعم، بتطبيق جميع الشروط الصحية والإجراءات الوقائية لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم خلق الازدحامات ووضع علامات لطوابير المواطنين على الأرض وخصوصا عند المحاسب في المولات والماركات واستقبالات الفنادق والموتيلات، وكل من لايلتزم بهذه التعليمات من لبس الكمامات فان لجنة القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوات الأمنية مكلفة بإغلاق ذلك المكان فورا".

وورد في البيان أنه على جميع السائقين "الأجرة والخصوصي والباص والميني باص" الالتزام بالتعليمات الصحية مع والركاب ولبس الكمامات، وفي الحال المخالفة ستقوم شركة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم سواء بالغرامة أوحجز المركبة.

وبخصوص الأماكن التي ستبقى مغلقة فهي "قاعات الأعراس، جميع أشكال التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات"، وكذلك منع إقامة مراسم العزاء في القاعات والمنازل وفي الخيم، ومراسم زيارة القبور، مشيرة إلى أن مراكز الشرطة ومختاري المحلات مسؤولون عن أي شخص لا يلتزم بالتعليمات وفقا للبيان 57 لسنة 2020 لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما طالب البيان جميع موظفي الدوائر بلبس الكمامات أثناء الدوام وفي حال المخالفة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، ولا يجوز لأي مواطن أومراجع الدخول إلى الدوائر من دون لبس الكمامة، محذرة من معاقبة مسؤول الدائرة وفقا للإجراءات القانونية.

وتسجل السلطات الصحية في إقليم كوردستان حتى اليوم، 102827 إصابة بفيروس كورونا، منها 69051 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي 3375 حالة.

A.A

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