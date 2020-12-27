السيد عمار الحكيم يؤكد أهمية الإنتخابات وإخراج العراق من أزماته

2020/12/27 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، على أهمية الانتخابات المبكرة.

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