بالصورة .. الحالة الجوية ودرجات الحرارة ليوم غد

2020/12/27 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنتهيأة الانواء الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق

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