اقليم كوردستان..ارتفاع حالات الشفاء من الاصابة بكورونا

2020/12/27 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 102827 حالة اصابة، 36178 في اربيل و29708 في السليمانية، و33843 في دهوك و3098 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 69051 حالة، 24539 في اربيل و20230 في السليمانية و21343 في دهوك و2939 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3375 حالة، 906 منها في اربيل و1649 في السليمانية و678 في دهوك، و142 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 30401 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 10733 في اربيل و7829 في السليمانية و11822 في دهوك و17 في حلبجة.

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