2020/12/27 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن أحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة كربلاء، تمكنت من إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر".

واضافت أن "عملية الإحباط تمت إثر ورود مناشدة من الفتاة التي تسكن المحافظة عن طريق الخط الساخن (497) الخاص بالشرطة المجتمعية، حيث تم إنهاء العملية وتعريف الشخص المبتز بالعقوبات التي حددها القانون لمثل هذا الفعل وافهامه بأن فعله مخالف للقانون والشرع والأعراف الاجتماعية".

واشارت الى أن "الشرطة المجتمعية واجهت مبتز الفتاة بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز، الأمر الذي جعله يعترف بها، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).