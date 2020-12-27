أمطار بـ 8 محافظات ثم استقرار بحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

2020/12/27 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، حالة الطقس في مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال صادق عطية، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "الاجواء الليلة ونهار الاثنين تكون غائمة بشكل جزئي في اغلب مدن البلاد".

وتوقع عطية هطول "امطار خفيفة الليلة في مناطق متفرقة من مدن ذي قار والسماوة والنجف وبادية الجنوب وبابل والنجف والديوانية وكربلاء وربما مناطق من واسط والعاصمة بغداد".

وأضاف أن "نهار يوم غد اما الاثنين سيشهد ضعفا بتأثير الحالة الجوية، وتستقر الاجواء نسبيا مع فرص ضعيفة للامطار في مدن البصرة وميسان وذي قار وواسط".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "الاستقرار النسبي في الطقس سيعود لغاية فجر يوم الخميس المقبل"، مبينا أن "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع قليلا اعتبارا من يوم غد ولكن الاجواء تستمر شتوية باردة عموما وبالخصوص خلال ساعات الصباح والليل".

وعن حركة الرياح، اوضح صادق عطية أن "يوم غد الاثنين ستكون الرياح متقلبة الاتجاه، ساكنة على فترات في كافة المدن، لكنها تستمر شمالية غربية خفيفة السرعة في البصرة وميسان وذي قار وواسط".

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