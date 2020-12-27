فيديو متداول لاستهداف رتل دعم لوجستي للقوات الامريكية في بابل

2020/12/27 | 22:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اليوم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي قیل انه حول عملية استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للقوات الاميركية في العراق في محافظة بابل ا...

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